Nate McMillan aimerait que ses joueurs arrêtent de se focaliser sur les arbitres

Alors qu’ils avaient pris l’avantage dans le troisième quart-temps du match à Phoenix, les Hawks ont craqué dans le quatrième quart-temps. La faute à l’enthousiasme des Suns mais également à leur manque de sang-froid.

À trois minutes de la fin du match, alors que Devin Booker et sa troupe étaient revenus sur les talons d’Atlanta, Trae Young a affiché la nervosité de son groupe en décrochant une faute technique. Il faut dire que De’Andre Hunter avait subi trois fautes de Chris Paul sur la même action, sans que les arbitres ne sifflent.

Mais pour Nate McMillan, son groupe doit arrêter de se focaliser sur les officiels.

« Nous avons perdu notre sang-froid dans le quatrième quart-temps… Je pense que nous avons commencé à nous précipiter », a ainsi regretté le coach. « Nous avons encore été pris dans le piège de l’arbitrage. C’est devenu une distraction, et on ne sait plus ce qu’on doit faire sur le terrain. On a mal mis en place les choses des deux côtés du parquet, dans le quatrième quart-temps. Finir les matchs, c’est quelque chose que nous savons devoir améliorer. »

« On ne gagnera pas cette bataille. Il faut laisser les arbitres tranquilles. On a déjà montré que nos discussions avec les officiels ne changeaient rien »

Trae Young et les Hawks font partie des équipes les plus touchées par les nouvelles règles mises en place par les arbitres cette saison. Alors qu’Atlanta était la 2e équipe qui inscrivait le plus de lancers-francs l’an passé (19.7), elle est tombée cette saison à la 13e place (15.5). C’est plus de quatre points de moins par match.

Du côté des fans de la franchise, on assure que ce n’est pas uniquement lié aux « provocations » offensives de leur meneur qui ne sont plus sifflées et un geste de l’arbitre Kevin Scott en direction du banc passe mal.

Referee Kevin Scott making crybaby eyes to someone in the direction of the Hawks' bench. I'm howling. (h/t @Grant_Shirley4) pic.twitter.com/nsfFscDMQi — Kevin Chouinard (@KLChouinard) November 7, 2021

A-t-il demandé aux Hawks d’arrêter de pleurer ? Ou plutôt expliqué à Atlanta pourquoi il avait donné une technique à Trae Young en reproduisant le geste du meneur ? Les avis sont partagés mais pour Nate McMillan, il est impératif que ses joueurs se concentrent sur leur jeu, plutôt que sur les hommes en gris.

« On ne gagnera pas cette bataille. Il faut laisser les arbitres tranquilles » répète une nouvelle fois le technicien. « On a déjà montré que nos discussions avec les officiels ne changeaient rien. Ça ne change pas les coups de sifflet. Mais on continue de laisser ça être une distraction en arrêtant de jouer, en faisant des fautes volontaires ou en prenant des techniques. Il faut grandir, être plus mature dans ce domaine. C’est le chemin évident à suivre. J’appelle ça être « ivre de ses émotions ». Nous sommes ivres émotionnellement sur le terrain. On menait au score, on jouait bien au basket mais le quatrième quart-temps se jouera toujours sur ça. Il faut rester calme, serein et connecté, que l’on soit devant ou derrière, dans le dernier quart-temps. »