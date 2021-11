En manque d’adresse et d’alternance, les Wolves déjà dans le dur

Avec les progressions attendues de la paire Edwards/McDaniels autour de D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns, un calendrier favorable (réception de Houston, New Orleans deux fois et Orlando sur les six premiers matchs), et ce match référence réussi à Milwaukee il y a dix jours, tous les ingrédients semblaient réunis pour Minnesota.

Sauf que les troupes de Chris Finch ont rapidement déchanté après leur bon départ, concédant quatre revers consécutifs et perdant D’Angelo Russell, touché à la cheville depuis deux matchs.

« C’est difficile en ce moment parce qu’on souffre. On joue bien parfois sur certaines périodes, puis mal et on n’arrive pas à inverser la tendance. C’est dur », a notamment concédé Anthony Edwards.

KAT pris à deux, et c’est tout Minnesota qui se retrouve asphyxié

Vendredi soir, tout semblait encore réuni pour que les Wolves renouent avec la victoire alors qu’ils comptaient 20 points d’avance en première mi-temps dans leur deuxième duel de suite face aux Clippers. Des Californiens qui ont mis en évidence les failles de Minnesota en redoublant de prises à deux sur Karl-Anthony Towns (11 tirs tentés seulement, dont 2 après la pause) sans qu’aucun autre joueur de Minny ne parvienne à prendre le relais.

Des défaillances déjà entrevues lorsque D’Angelo Russell était opérationnel, Minnesota traversant une très mauvaise passe en terme d’adresse extérieure. Les Wolves sont ainsi ceux qui prennent le plus de tirs à 3-points de la ligue (plus de 44 par match), mais pointent seulement à la 26e place au pourcentage d’adresse (32.1%).

La même problématique s’est présentée vendredi soir et les Wolves se sont enlisés après le repos sans trouver de solution, à faire tourner le ballon sans décalage, jusqu’à ce qu’un joueur se sacrifie pour rater un tir derrière l’arc.

« Quand il y a tout le temps prise à deux sur Karl-Anthony Towns, oui, nous pouvons créer des tirs grâce à ça, et nous l’avons fait pendant un petit moment dans le troisième quart-temps. En même temps, on n’a pas l’impression d’avoir un bon rythme. Parfois nous sommes bien mais un ou plusieurs gars ne sont pas impliqués et essaient de prendre le train en marche », a regretté Chris Finch, qui a également reconnu que certains de ses joueurs prenaient bien trop de tirs à 3-points.

Varier plus pour bénéficier de plus d’espace

Le stratège des Wolves pensait peut-être à Anthony Edwards, très attendu cette saison et qui donne l’impression de s’entêter à vouloir prendre des tirs de loin, sans gros succès. Sur les quatre derniers matchs perdus par son équipe, le sophomore a pris 36 tirs derrière l’arc (soit plus de 8 par match) pour 8 réussis, soit une adresse de 22.2%.

Comme il l’a déjà expliqué, son adresse à 3-points lui ouvre des ouvertures pour aller au drive. Or sans adresse de loin, les espaces se réduisent pour Anthony Edwards qui a laissé échapper des signes de frustration vendredi.

« Si je n’y vais pas, tous les entraîneurs me regardent en disant : « Va au cercle ». Je leur réponds que je suis le seul à y aller. Je comprends bien, mais ça me faire rire, je ne sais pas », a-t-il déclaré avant de se reprendre. « Je dois faire circuler le ballon plus souvent, je dois aller au cercle plus souvent, aller sur la ligne des lancer-francs plus souvent. Nous devons nous sacrifier pour nos coéquipiers et essayer de gagner ».

Le salut des Wolves ne passera effectivement pas par un seul joueur mais par le réveil de tout un collectif. La tâche ne s’annonce pas vraiment facile puisque c’est un « road trip » de quatre matchs qui se présente cette semaine pour Minnesota (3 victoires – 5 défaites), qui ne veut plus glisser au classement.