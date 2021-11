Comme les Suns, les Blazers veulent se concentrer sur le terrain alors que leur GM est dans la tourmente

Si les Suns doivent gérer les accusations de racisme et de sexisme contre leur propriétaire, Robert Sarver, les Blazers doivent eux faire avec l’ouverture d’une enquête interne sur leur GM, Neil Olshey.

C’est la méthode de gouvernance de ce dernier qui est en cause, plusieurs employés de Portland se plaignant de l’intimidation permanente utilisée par le dirigeant, en poste depuis 2012.

Premier joueur drafté par Neil Olshey dans l’Oregon, Damian Lillard veut se concentrer sur le terrain.

« Les matchs continuent. Notre travail continue. Et c’est tout ce que nous pouvons faire », a ainsi déclaré le meneur de jeu après la victoire face aux Lakers, la nuit dernière. « Je suis ici depuis dix ans maintenant et comme je suis une part majeure de cette organisation et de cette équipe, c’est mon travail de continuer à le faire de la manière dont je l’ai fait. C’est ce que je peux contrôler et c’est ce que je vais faire. »

Comme les Suns, Damian Lillard attend en tout cas l’enquête indépendante menée par le cabinet d’avocats O’Melveny & Myers, et il n’entend donc pas se mêler de cette affaire.

« Je pense que la meilleure façon d’être un leader, c’est de se concentrer sur la manière dont je peux être un leader pour l’équipe. Nous jouons au basket, et mon boulot est d’être le meneur et le capitaine de cette équipe. Et de continuer à le faire … Je l’ai appris comme tout le monde. Et tout ce que je sais, c’est qu’il y a une enquête. »

Pas l’ambiance idéale pour travailler à Portland

Jusuf Nurkic a été encore plus froid, expliquant qu’il n’en savait pas plus que le communiqué de presse de l’équipe et qu’il n’avait rien à ajouter. De toute façon, il n’a pas de relation personnelle avec Neil Olshey.

« Pour ce qui est de notre relation, je ne pense pas que nous ayons une relation », a ainsi complété le Bosnien. « Nous interagissons comme des professionnels, et c’est ce que je recherche ».

Tout juste engagé par Neil Olshey, Chauncey Billups confirme de son côté que c’est un problème, surtout pour une équipe comme Portland en rodage, qui tente de retrouver de l’élan en ce début de saison.

« C’est évidemment malheureux. C’est malheureux dans le timing. Tout ce que je sais, c’est ce que tout le monde a lu, ce que tout le monde a lu dans les articles et sur l’enquête. C’est tout ce que je sais. Il n’y a rien d’autre que je puisse vraiment dire à ce sujet. C’est une distraction parce qu’il y a tellement de discussions à ce sujet, évidemment. Mais je peux honnêtement dire que lorsque je suis dans ce bureau et avec les gars, je ne pense pas du tout à ça. Même pas un tout petit peu. Je suis concentré sur le jeu. »