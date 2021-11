Entre G-League et NBA, le dimanche marathon d’Isaiah Roby

En manque de temps de jeu sur ce début de saison après un exercice 2020/21 où il avait été davantage mis à contribution, Isaiah Roby a été envoyé en G-League hier pour se maintenir en forme. L’intérieur a quitté la rotation de Mark Daigneault qui préfère utiliser Derrick Favors, Mike Muscala ou encore le rookie Jeremiah Robinson-Earl.

« C’est clair qu’il a été écarté de la rotation au cours des derniers matchs, et nous voulons lui donner une chance de jouer là-bas, pour voir comment il se débrouille, voir comment il progresse », a reconnu le coach, qui compte s’appuyer sur Roby à l’avenir. « Jeremiah a fait du bon travail. Nous lui faisons confiance. Mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas confiance en Isaiah. Nous l’avons beaucoup vu. C’est en partie pour cela que nous voulons qu’il aille là-bas, pour qu’il reste affûté, pour voir où il en est. Il aura aussi ses opportunités ici aussi ».

Une situation peu commune mais pas inédite

Mark Daigneault va également avoir l’occasion de mesurer la résistance et l’implication d’Isaiah Roby puisque ce dernier pourrait être aligné en G-League avec l’OKC Blue, qui joue à 13h (heure locale) face à Salt Lake City Stars, et enchaîner à 18h pour la réception des Spurs en NBA.

Une situation peu commune mais pas inédite non plus, rendue possible par le calendrier et le fait que l’équipe de G-League d’OKC est la seule à évoluer dans la même salle que l’équipe première, au Paycom Center en l’occurrence. À Golden State, les rookies Moses Moody et Jonathan Kuminga ont également fait coup-double mercredi en évoluant plus de 30 minutes avec la G-League, dont le match des « Santa Cruz » avait été délocalisé Chase Center, puis en entrant en jeu ensuite avec les Warriors.

En France, c’est aussi un cas de figure qui se produit régulièrement, les espoirs les plus prometteurs étant amenés à enchaîner entre la N3 en fin d’après-midi et le match des pros moins de deux heures après.

« Ce sont juste des choses que nous considérons comme normales et que nous n’avons pas été en mesure d’exécuter à cause du Covid l’année dernière », a ajouté Mark Daigneault. « C’est comme une journée de 13 heures à la salle. Ça ne fait pas beaucoup de temps pour rentrer à la maison entre les deux. On va rester attentif (à sa charge de travail) et on avisera au cas par cas. Pour le cas d’Isaiah, il nous rejoindra juste après son premier match ».

Cette saison, l’équipe de G-League d’OKC va disputer 15 matchs à domicile le même jour qu’un match à domicile du Thunder. Le cas de figure pourrait donc se représenter plusieurs fois, et pas seulement pour Isaiah Roby.