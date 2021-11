Hype X Basket USA | L’engouement autour de Zion Williamson est-il déjà terminé ?

La saison NBA est lancée ! Si les Lakers de LeBron James déçoivent, le retour des Warriors au 1er plan donne des espoirs à toute la Bay Area, tandis que la Hype se situe du côté des Bulls de DeMar Derozan, Lonzo Ball et Zach Lavine, auteurs d’un très bon début de saison. Que dire également des Wizards de Bradley Beal et Spencer Dinwiddie, dont la profondeur de l’effectif, fait de cette formation, une équipe plus complète que la saison dernière.

Dans ce podcast, retour sur les franchises et joueurs qui « Hype » la NBA, les grands absents de ce début de saison, Ben Simmons et Kyrie Irving et le cas Zion Williamson. Apparu hors de forme, est-il encore un joueur HYPE ? Un vrai contraste avec Ja Morant, son dauphin dans la Draft, aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de ce début de saison.