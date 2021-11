OKC domine encore les Lakers avec un grand Shai Gilgeous-Alexander

Le Thunder devrait jouer les Lakers plus souvent… Après les avoir battus une première fois, en revenant d’un déficit de 26 unités, pour glaner leur tout première victoire de la saison, Oklahoma City a refait le coup jeudi soir. Deux petites victoires cette saison, les deux face aux Lakers !

Mené de 19 points en deuxième quart, après un départ canon de Russell Westbrook et Anthony Davis, le Thunder a réussi à s’accrocher avant de passer à son tour un 13-0 en dernier quart pour repasser devant. Shai Gilgeous-Alexander (28 points, 6 passes) s’est ensuite occupé de terminer le travail avec notamment un 3-points planté depuis le logo des Lakers. Deuxième victoire de l’année pour OKC, la deuxième face aux Lakers (107-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Sans LeBron, point de salut. Pour la troisième fois de la saison, LeBron James n’était pas en tenue jeudi soir (et il ne le sera pas de la semaine) à cause d’une douleur abdominale. Sans leur leader, les Lakers ont encore vacillé dans la fin de match, en envoyant notamment un indigne 7/24 aux tirs en dernier quart. C’est Carmelo Anthony qui a tenté le plus de tirs en deuxième mi-temps, à 5/12.

— SGA aime LA. Ancien rookie des Clippers, Shai Gilgeous-Alexander aime vraiment le Staples Center, et jouer les Lakers. Après sa sortie à 27 points, 9 rebonds et 5 passes pour porter son équipe à son premier succès de l’année, le meneur canadien a encore fait plus fort avec 28 points, 6 passes dont un très bon 4/7 à 3-points.

— Le banc des Lakers en dedans. À part pour Carmelo Anthony, voire le rookie Austin Reaves, le banc de Los Angeles est passé au travers, à l’image de ce tout petit 2/13 aux tirs pour le trio Rondo, Ellington, Monk. Dwight Howard a fait lui une entrée remarquée avec un gros contre d’emblée, mais au final, il n’apporte que 2 points et 4 rebonds. Avec tous ses vétérans, la seconde unité de Los Angeles doit faire mieux que ça, surtout face à une équipe d’OKC mal classée et destinée au « tanking ».

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Dire qu’il était remonté serait un doux euphémisme. Gonflé à bloc, Shai Gilgeous-Alexander a été le grand artisan du retour de son équipe avec ses 28 points et 6 passes, dont 11 et 4 en 4e quart. Il a de nouveau dégoûté la défense californienne avec des tirs spectaculaires, en stepback derrière l’arc mais aussi en pénétration avec la faute. Surtout, il a envoyé un 3-points du logo qui restera comme une des actions de la saison, pour lui, pour son équipe, et peut-être dans la Ligue aussi.

✅ Anthony Davis. L’intérieur star des Lakers savait qu’il devrait assumer ses responsabilités en l’absence de LeBron James. Avec 29 points, 18 rebonds et 5 passes, l’intérieur a répondu présent à l’appel de son coach. Malheureusement pour lui, il a « mal géré » son effort, touché également au pouce en cours de route, en scorant 14 de ses 29 points dès le premier quart, se contentant de 6 points en dernier quart…

⛔ Russell Westbrook. C’est peut-être un peu sévère quand on le voit terminer à 27 points, 6 rebonds et 5 passes au final. Mais à y regarder de plus près, le meneur de Los Angeles a encore exagéré aux tirs, avec une deuxième mi-temps (4/11) moins bonne que la première (6/12). Russ a semble-t-il eu du mal à contrôler ses émotions face à son ancien club, et sa balle perdue à 20 secondes de la fin est ridicule…

⛔ Kent Bazemore. Titulaire, Kent Bazemore n’a pas vraiment fait honneur à son rang avec 2 points, 2 rebonds et 2 passes seulement en 22 minutes de jeu. À 0/4 aux tirs dont 0/2 de loin, il n’a pas apporté grand-chose offensivement, ce qui n’est pas gravissime en soi, mais il n’a surtout pas tenu sa place en défense, présentant le second plus mauvais +/- de son équipe (derrière Anthony Davis) à -12.

LA SUITE

LA Lakers (5-4) : déplacement à Portland, dans la nuit de samedi à dimanche (3h30).

Oklahoma City (2-6) : réception de San Antonio, dans la nuit de dimanche à lundi (minuit).