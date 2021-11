Une nouvelle T-Mac 3 en noir et bleu royal

g La marque aux trois bandes a trouvé une façon originale de célébrer l’un de ses joueurs de légende, Tracy McGrady, qui portait le numéro 1 : en sortant un modèle rétro de la T-Mac 3 chaque premier du mois !

Après la « Lesson », sortie le 1er novembre, le nouveau coloris à venir de la T-Mac 3 a été dévoilé en noir et bleu royal. Avec du cuir synthétique noir en forme d’écailles pour recouvrir la partie avant, et une partie plus brillante à l’arrière, sur laquelle on voit les trois bandes et le logo de Tracy McGrady.

Deux touches de bleu royal ressortent au niveau de l’empeigne de la partie intérieure de la chaussure, la semelle intermédiaire et du contour du col. La paire, attendue autour des 130 dollars, sortira donc le 1er décembre prochain.

(Via SneakerNews)

