Jarrett pas de progresser

Signé pour un gros contrat à 100 millions de dollars sur cinq saisons cet été, Jarrett Allen est en train de justifier cet investissement de la part des Cavs.

Pion central du « tall ball » de Cleveland, à contre-courant des tendances fortes de la Ligue, il réalise un superbe début de saison, incarné par sa dernière performance massive à 24 points, 17 rebonds pour battre les Blazers. Juste après avoir cumulé 24 points et 16 rebonds pour mater les Hornets…

« Dame est un des meilleurs joueurs de la ligue. Jarrett a bien bougé ses appuis et a gardé sa main très haute pour le forcer à un tir difficile », a apprécié Darius Garland pour Cleveland.com sur la dernière défense de son pivot. « C’est tout ce qu’on peut lui demander. Il a réussi un gros match. Il a énormément changé sur les arrières après les écrans, sur ce match mais sur ce début de saison en général. C’est ce qu’il sait faire. Il bouge vraiment bien ses pieds. Il a très bien contesté ce tir et on empoche une nouvelle victoire. »

Avec 14 points et 10 rebonds de moyenne, le tout à un superbe 70% de réussite aux tirs, Jarrett Allen n’est plus simplement un intimidateur. Dans sa cinquième saison NBA, il entre dans une nouvelle dimension cette saison.

8 points de suite pour remettre les Cavs sur la bonne voie !

La preuve en dernier quart mercredi soir, quand Jarrett Allen a remis l’attaque des Cavs sur les bons rails. Après avoir scoré seulement 6 points sur les quatre premières minutes du dernier quart, Cleveland était en péril. Mais le pivot a pris les choses en mains, enchaînant 8 points à lui seul.

« Il voulait mettre la pression sur la défense. Tout ce qu’il fait est en direction du cercle. Quand on met ce type de pression sur la défense adverse, c’est difficile de tenir », argumente JB Bickerstaff. « J’observais son jeu de jambes et ses appuis, il a fini main droite comme main gauche. Il est rapide et c’est difficile pour des pivots plus lourds de défendre face à lui. On sait quand lui donner le ballon. Il va se rapprocher du cercle et il va obtenir un bon tir. Et c’est ce dont on avait besoin à ce moment-là. »

Renforcé de 5kg à l’intersaison, Jarrett Allen résiste mieux aux contacts adverses. Mais le jeune pivot de 23 ans est aussi plus déterminé que jamais à laisser son empreinte sur le jeu de son équipe. Quand sa cavalerie légère commençait à s’époumoner, c’est l’ancien Longhorn qui a pris le relais. En tapant du poing sur la table…

« Je ne suis pas habitué à avoir des systèmes annoncés pour moi. Mais j’en ai demandé un. Une fois n’est pas coutume, mais j’ai demandé au coach de me donner un ballon au poste bas et il a dit : ‘Oublie ce système, donne-lui la balle’. Je me suis dit que je devais en faire quelque chose. Mais ça montre qu’il a confiance en moi, et dans le travail que j’ai fait cet été et que je continue de faire au quotidien. »

Une vraie menace au poste bas

Plus connu pour ses contres que pour ses sorties offensives à ce stade de sa carrière, Jarrett Allen veut changer le cours de son histoire. Avec un quatrième match à la vingtaine sur ses neuf premières sorties de la saison… alors qu’il ne l’avait fait que six fois (en 51 matchs) la saison passée, Jarrett Allen veut peser aussi lourd en attaque qu’en défense. Et pour l’instant, ça marche fort pour des Cavs à 5 victoires et 4 défaites.

« J’ai probablement eu plus de ballons au poste bas cette saison que durant toute ma carrière. C’est la vérité. J’essaye de trouver mes positions de le rythme de l’attaque. Je ne veux pas perturber notre rythme au point où je barre la route à mes coéquipiers. Je veux simplement trouver mes moments. »

Historiquement servi sur des lobs pour tout arracher au alley-oop, Harrett Allen est une cible solide et efficace pour les arrières de Cleveland, qui le servent goulûment. Meilleur scoreur et rebondeur de son équipe ces deux derniers matchs, il est en grande forme. Mais ce n’est que l’aboutissement d’un travail de longue haleine.

« Dès mon plus jeune âge, on m’a enseigné ces appuis à l’intérieur, dos au cercle. Cet été, j’en ai fait une priorité pour pouvoir être capable de créer mon propre tir. Même si je veux faire encore mieux [qu’hier soir], je pense avoir tout de même prouvé que j’ai le potentiel pour apporter quelque chose au poste bas. Je voulais montrer ce sur quoi j’ai bossé et ce que j’ai ajouté à mon jeu. »