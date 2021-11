Covid-19 : Lauri Markkanen également à l’isolement

La liste des joueurs placés à l’isolement s’allonge au fil des jours. ESPN nous apprend ainsi qu’après son coéquipier Kevin Love, mais également Khris Middleton et Tobias Harris du côté des Bucks et des Sixers, c’est Lauri Markkanen qui vient désormais d’entrer dans le protocole sanitaire de la ligue.

The Athletic précise même que l’ancien de Chicago devrait manquer plusieurs matches. Même s’il est vacciné (100% de l’effectif de Cleveland l’est), les joueurs contaminés par le Covid-19 ont deux « chemins » à suivre afin de revenir sur les parquets : soit attendre dix jours à partir du premier test positif ou de l’apparition des symptômes, soit fournir deux tests PCR négatifs à 24 heures d’intervalle.

Après cela, les joueurs qui ont eu des symptômes doivent passer une série de tests cardiaques. C’est pourquoi un Middleton, testé positif ces derniers jours, va déjà rater les quatre prochaines rencontres de Milwaukee.

Cleveland’s Lauri Markkanen has entered Health and Safety Protocols, team says.

