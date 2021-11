L’adaptation permanente d’Andre Drummond

Le forfait de Joel Embiid, annoncé quelques heures avant la rencontre contre les Blazers, fut une surprise pour Andre Drummond. Avant que l’information ne sorte sur les réseaux sociaux, l’ancien pivot de Detroit n’était pas au courant qu’il allait débuter ce match.

« Habituellement, Embiid se repose un peu pendant le shootaround, donc je ne savais pas », raconte-t-il à NBC Sports. « Ensuite, j’ai vu l’alerte sur Twitter et je me suis dit que j’allais commencer la partie. »

Dans la victoire de Philadelphie, Andre Drummond a réalisé un gros match, son meilleur de la saison, avec 14 points, 15 rebonds, 7 passes et 5 interceptions. « Tous ceux qui m’ont vu jouer savent ce dont je suis capable soir après soir. Je n’ai rien à prouver. Ce n’est pas nouveau pour moi, c’est juste un rôle différent. »

Néanmoins, compiler autant de passes décisives sans perdre un seul ballon a été remarqué par Doc Rivers, alors que le joueur, lui, ne semble pas étonné.

« C’est un excellent passeur. Il lui arrive de prendre des risques avec ses passes, donc on en parle parfois », estime le coach. « Je pense que ces dernières semaines, avec les matches et le peu d’entraînements qu’on a, les gars sont plus alertes car ils savent que je veux faire des passes », assure Andre Drummond. « Je vais vous trouver, donc il faut être préparé et prêt à shooter. »

Aucun entraînement avec ses coéquipiers depuis le premier match

Quand l’ancien All-Star évoque « le peu d’entraînements » de son équipe, il ne croit pas si bien dire puisque les Sixers n’ont pas organisé un entraînement collectif depuis le 19 octobre, jour d’ouverture de la saison régulière. Ce jour-là, peu concerné, Ben Simmons avait été prié de rentrer chez lui, la veille du premier match des Sixers…

Doc Rivers, qui préfère miser sur le repos, ne veut pas mettre en place de séances tant que les Sixers n’ont qu’un jour de récupération entre deux matches. Andre Drummond a donc dû s’adapter pour évoluer avec ses coéquipiers, avec lesquels il joue peu depuis le début de saison (15 minutes de moyenne avant cette partie contre Portland).

« C’est la seule équipe où j’ai vu ça », admet-il au Philly Inquirer. « Il faut tout faire tout seul mais, au fond, on est des professionnels, on a des vétérans dans cette équipe, donc on n’a pas besoin de trois ou quatre heures d’entraînement. Plus on se repose, mieux c’est. Je sais ce que j’ai à faire pour continuer d’être meilleur et d’être efficace pour l’équipe. Je fais ce qui est nécessaire et je rentre chez moi. »