Pronostics NBA | Misez sur Nikola Jokic face aux Grizzlies

Beau duel dans la Northwest division entre les Grizzlies et les Nuggets, et c’est l’occasion de miser sur un MVP, Nikola Jokic. Ja Morant est incertain en raison d’une douleur au coude. S’il joue, Money Time propose une cote sur Jokic et Morant.

Ja Morant et Nikola Jokic cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 85 ou +. Cote : 1.90.

Nikola Jokic réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 44 ou +, et son équipe gagne. Cote : 3.5.

Nikola Jokic et Steven Adams prennent 20 rebonds ou + en cumulé. Cote : 1.80.

