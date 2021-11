Il y a 75 ans, Toronto et New York s’affrontaient dans le premier match de l’histoire de la BAA/NBA

Vendredi 1er novembre 1946, Toronto. Théâtre du tout premier match de l’histoire BAA (l’ancêtre de la NBA actuelle, qui verrait le jour en 1949 lors de la fusion avec la NBL), le Maple Leaf Gardens accueille quelque 7 090 personnes en cette soirée automnale dans la province de l’Ontario. Tous se pressent ainsi dans les travées de la salle canadienne, habituellement utilisée pour des rencontres de hockey sur glace, afin d’assister à cette historique affiche (la seule programmée ce jour-là) entre les Toronto Huskies et les New York Knicks.

Il s’agit là de deux des onze franchises originelles de la ligue, avec les St. Louis Bombers, les Washington Capitols, les Boston Celtics, les Detroit Falcons, les Pittsburgh Ironmen, les Cleveland Rebels, les Chicago Stags, les Providence Steamrollers et les Philadelphia Warriors. Réparties en deux divisions (Ouest et Est) et regroupant 160 joueurs (tous blancs), elles ont toutes disputé 60 matchs chacune, lors de cet exercice 1946/47 inaugural.

Première ligue de basket professionnel à organiser ses rencontres dans les grandes métropoles du Midwest et du Nord-Est des Etats-Unis (et du Canada), sous l’impulsion des propriétaires des grandes salles, et alors dirigée par le commissioner Maurice Podoloff (jusqu’en 1963), qui a ensuite donné son nom à l’actuel trophée de MVP, la BAA a donc choisi les Huskies et les Knicks pour prendre part à la première rencontre de son histoire.

Trois quarts de siècle plus tard, la NBA a choisi de faire s’affronter les Raptors et les Knicks (00h30 la nuit prochaine), mais à New York et non pas à Toronto cette fois-ci, pour célébrer en grande pompe ce 75e anniversaire.

Les Knicks, premiers vainqueurs de l’histoire

L’histoire retient, en tout cas, que ce sont les Knicks qui se sont imposés sur le terrain des Huskies, au bout de 48 minutes (réparties en quatre quarts-temps), sur un score final qui est aujourd’hui atteint en l’espace de maximum trois quarts-temps (pour ne pas dire deux) : 68-66 !

Emmenée notamment par Leo Gottlieb (14 points), la franchise new-yorkaise avait su résister aux 18 points de Ed Sadowski (entraîneur/joueur de Toronto !), ainsi qu’aux 16 unités de George Nostrand. À noter que l’Italien Hank Biasatti est devenu le premier non-Américain à fouler un parquet BAA (ou NBA).

L’histoire retient également que c’est Ossie Schectman, alors meneur de New York, qui a inscrit le tout premier panier de la ligue. Sans imaginer que ce serait le premier d’une longue, très longue liste, puisque l’on recense, à ce jour, précisément 4 907 937 paniers !

« À cette époque, aucun de nous ne pouvait imaginer ce que deviendrait cette ligue », confiait Ossie Schectman en 2010, trois ans avant sa mort. « Nous ne savions pas si ça allait fonctionner, si ça allait donner quelque chose. »

Billet gratuit pour les « géants » !

Pour la petite anecdote, sachez que toute personne plus grande que le pivot des Huskies, George Nostrand (2m03), pouvait entrer… gratuitement (!) au Maple Leaf Gardens, mais qu’aucun spectateur assez grand ne s’était présenté pour profiter de l’offre, alors que se produisait ce soir-là un groupe de cornemuse, qui existe toujours d’ailleurs : les « 48th Highlanders of Canada Pipes & Drums ». Sinon, il fallait débourser entre 0,75 et 2,50 dollars pour obtenir un billet, soit entre 10 et 35 dollars actuels en tenant compte de l’inflation.

Une toute autre époque. En témoigne également le fait que les salaires étaient si bas que les joueurs devaient travailler pendant l’intersaison, et que les comptes de toutes les équipes furent très vite dans le rouge.

Cela n’avait toutefois pas empêché les Warriors de Joe Fulks de décrocher, en fin de campagne, le premier titre de l’histoire, face aux Stags (4-1). Juste avant que la BAA ne recense plus que huit franchises dans ses rangs, à l’entame de l’exercice 1947/48, en raison notamment de la disparition des Huskies (une seule petite saison dans la ligue). Des Huskies qui, malgré leur défaite et leur rapide extinction, n’en restent pas moins une équipe iconique, grâce à leur participation à cette première rencontre de tous les temps.