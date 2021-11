Avant la polémique du vaccin, Kyrie Irving avait fait parler de lui en tirant à boulets rouges sur Nike au sujet de la Kyrie 8. Même si sa sortie a été retardée, la huitième chaussure signature de la star des Nets a commencé à se parer de différents coloris, comme cette version « camouflage », un thème qui prête forcément à sourire, Kyrie Irving ayant disparu des parquets depuis la reprise de la saison.

Sur cette version, on retrouve donc un motif camouflage multicolore sur la partie en mesh de la tige, en noir, vert, bleu et violet. Les parties en cuir, où ressort notamment le « swoosh », sont en noir et en bleu clair. Le bleu clair est également utilisé pour habiller la languette, tandis que l’intérieur du col apparaît en violet. Le logo du joueur est également visible en rouge au niveau du talon.

À noter que la collection de Kyrie 8 a été baptisée « Nike Kyrie Infinity », le 8 correspondant au symbole de l’infini, comme représenté sur la languette de la chaussure droite, en couleur or. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée. Encore un peu de patience !

