Steve Nash maintient sa confiance à Blake Griffin

Avec 8 points (à 3/4 aux tirs) et 5 rebonds hier soir face à son ancienne équipe des Pistons, Blake Griffin a tout simplement réussi son meilleur match de la saison.

Ce qui n’est pas vraiment rassurant pour les Nets, mais ce qui n’inquiète pas non plus outre mesure son coach, Steve Nash, qui compte bien laisser son intérieur vétéran dans le cinq de départ de Brooklyn.

« On n’a aucune intention de le replacer sur le banc. On ne pense pas tellement à changer les rôles », assure Steve Nash dans le New York Post. « BG a été très bon pour nous par le passé, et LaMarcus s’en sort très bien en sortie de banc pour le moment. Il n’y a donc aucune raison d’effectuer de grands changements. C’est super de voir LaMarcus se sentir aussi bien après sa retraite. Il est bien dans son shoot et bien dans son jeu. C’est beau à voir et on va garder cet ordre des choses pour l’instant. »

« C’est quelqu’un qui calme notre équipe »

Il faut dire que la comparaison entre les deux anciens All-Stars, avec Blake Griffin à 5 points à 29% aux tirs (dont un affreux 2/17 à 3-points) et LaMarcus Aldridge à 12 points à 64% aux tirs, ne joue pas en la faveur de l’ancien dunkeur des Clippers. Mais, que ce soit le coaching staff avec Steve Nash ou ses coéquipiers par la voix de Kevin Durant, Blake Griffin a encore droit au bénéfice du doute. Et puis, ses points ne sont pas son unique apport.

« C’est quelqu’un qui calme notre équipe », argue ainsi KD. « On peut lui donner la balle au poste bas pour poser un peu le jeu. C’est un bon passeur et évidemment un bon shooteur à mi-distance. Et un bon joueur dos au panier. Il s’agit simplement de retrouver sa confiance. C’est ce dont on s’inquiétait avec la blessure dont il revient, comment il allait se sentir physiquement et en terme de timing. Mais certains trucs sont juste dans son ADN comme de rentrer quelques tirs et de faire jouer l’équipe. C’est encore là. »

À l’image de ce tir bizarre où on voit Blake Griffin penser d’abord à la passe avant de s’ajuster en l’air pour rentrer un tir à mi-distance en ligne de fond, l’intérieur vétéran des Nets a encore besoin de temps pour trouver son rythme de croisière. Dans sa douzième saison, il est un diesel, qui a besoin de temps pour se chauffer.

« On traverse tous des périodes difficiles où on ne trouve pas son rythme et sa confiance, et c’est ce qui lui arrive en ce moment », conclut Steve Nash. « C’est normal. On ne s’y attendait pas de sa part parce qu’il avait été plutôt adroit pour nous. Mais c’est normal. Tout le monde traverse des périodes où les tirs ne veulent pas rentrer. »