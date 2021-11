Carmelo Anthony en a encore sous le pied

Alors que le « Big Three » des Lakers n’a pas encore totalement trouvé son rythme de carrière, Carmelo Anthony a débuté la saison de la meilleure des manières, et cette nuit, face aux jeunes Rockets, « Melo » a encore brillé avec 23 points à 8 sur 14 aux tirs, dont 5 sur 8 à 3-points. En 25 minutes !

À 37 ans, il termine meilleur marqueur du match, et il a aussi largement contribué en défense avec 4 contres et 2 interceptions. Une performance qu’il n’avait pas réalisé depuis… 2003 ! C’était lors de son année rookie, et c’était face aux Cavaliers de LeBron James.

« Je ne m’attendais pas à le voir réaliser une telle performance en défense. Il a été très bon » témoigne Frank Vogel. « Les contres et les interceptions… Il a toujours été bon avec ses mains. Il était au bon endroit. Il a la volonté de réaliser toutes ces choses, et il en est capable. Quand il réalise ce type de performance en défense et qu’il est adroit comme ce soir, il joue un rôle immense dans notre victoire. »

Cette nuit, c’est en défense que les Lakers ont étouffé les Rockets, et le changement de cinq de départ a donné le ton à la rencontre avec l’intronisation d’Avery Bradley. Mais « Melo » rappelle qu’il a toujours été capable de s’adapter et de répondre aux besoins de ses coaches.

« Je pense qu’on a une idée fausse de moi selon laquelle je ne suis pas capable de m’adapter aux situations »

« J’essaie juste de m’intégrer dans les systèmes, et franchement, je fais ce que je suis supposé faire en défense » assure l’intéressé. « Je commence à être plus à l’aise dans ce qu’on essaie de mettre en place, et à mieux me positionner en défense. Ce soir, cela faisait partie de ses matches où l’on a fait de manière remarquable. Je veux qu’on s’appuie là-dessus, on veut s’appuyer sur cette défense. »

Sixième homme, il répète qu’il a souvent été incompris par le public, et qu’on a une fausse image de lui.

« Je pense que les gens ne me comprennent pas vraiment » explique le 6e homme des Lakers. « Je pense qu’on a une idée fausse de moi selon laquelle je ne suis pas capable de m’adapter aux situations. Je m’adapte facilement à toutes les situations et j’ai toujours essayé de m’adapter à toutes les situations dans lesquelles je me suis trouvé. C’est une adaptation facile pour moi, juste le fait d’être ici et d’être avec les gars, d’être prêt, de rester prêt, de comprendre ce qui est nécessaire et d’être préparé. »