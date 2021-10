Tony Bradley se montre face à Rudy Gobert

Il n’avait fait que deux brèves apparitions jusqu’ici sous son nouveau maillot. Cette nuit face au Jazz, Tony Bradley a été davantage sollicité pour batailler dans la raquette avec son ancien coéquipier, Rudy Gobert.

Avant de passer aux Sixers et au Thunder l’année dernière, l’actuel pivot remplaçant des Bulls a été, par intermittence, la doublure du Français pendant trois saisons.

« C’était un beau moment pour moi, décrit le 28e choix de la draft 2017. J’ai simplement pensé à apporter de l’énergie, bien défendre, courir et donner tout ce que j’ai. J’étais à Utah pendant trois saisons et je connais assez bien Rudy pour l’avoir affronté à l’entraînement. Je voulais juste être physique avec lui, lui montrer que j’étais là, lui rendre la tâche difficile, mettre la pression et le frustrer un peu. »

En plus d’une belle séquence en un contre un face à Jordan Clarkson, on l’a par exemple vu lutter dans la prise de position près du cercle pour capter un rebond. Accroché, le Français a été récompensé avec un coup de sifflet favorable. Le duel entre les deux hommes s’est surtout joué à l’entame du second quart-temps.

Sur l’ensemble de la partie, le défenseur de l’année en titre a été énorme avec 17 points et 19 rebonds. Son ancienne doublure aura au moins eu le mérite d’avoir un impact positif sur le score. En 14 minutes, son plus gros temps de jeu jusqu’ici, il a inscrit 2 points, capté 4 rebonds, contré 2 tirs et surtout signé un +19 au tableau d’affichage lorsqu’il était sur le parquet.

« C’était génial d’avoir l’opportunité de rentrer en jeu, note Bradley. Je cherche juste à jouer mon rôle, d’essayer d’apporter un peu de physique et d’énergie. Chaque fois que mon nom sera appelé, je serai prêt. C’était un effort collectif. »