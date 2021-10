Will Barton, le héros de la soirée

Cela fera moins le tour de la toile que le buzzer-beater de Harrison Barnes mais le contre de Will Barton était tout aussi décisif. Cette nuit, le fantasque arrière-ailier des Nuggets a sauvé sa formation avec un contre sur Malik Beasley à quelques secondes de la sirène, et derrière, c’est lui qui attrape le rebond après le raté d’Anthony Edwards pour décrocher cette victoire à Minnesota.

« J’ai simplement montré cette action à l’équipe » raconte Mike Malone au Denver Post. « Des gars ne savent pas baisser les bras… C’était une attaque à 3 contre 1. Will Barton n’avait pas besoin de revenir, mais son action sur Malik Beasley nous a sauvés. Et Nikola aussi est revenu, et il contre Anthony Edwards. Les bonnes équipes trouvent un moyen de gagner. La veille, c’était un match à sens unique. Ce soir, c’était un combat acharné. »

En clair, Malone se voyait déjà en prolongation, et il n’en aurait pas voulu à Barton s’il n’avait pas sprinté pour contrer Beasley. Interrogé sur la déclaration de son coach, Barton explique pourquoi il a tout fait pour revenir en défense.

« On essaie de gagner un titre, et c’est ce que font les équipes qui veulent gagner un titre. Je n’ai pas réfléchi à savoir si c’était un 3 contre 1 et s’il y avait un lay-up facile. Je me suis arraché et c’est ce qu’on fait quand on veut gagner. Ensuite, j’ai eu conscience que c’était une action importante et la joie a pris le dessus. Mes coéquipiers aussi ont éclaté de joie ».

L’ironie dans cette action, c’est que Barton s’est trouvé mauvais pendant tout le match… « C’est un peu ironique car j’ai mal défendu toute la soirée. Je n’ai pas bien joué en fin de match, mais c’est ce qui fait la beauté du basket. Tant qu’on ne baisse pas les bras, tant qu’on s’accroche, de bonnes choses peuvent survenir, et c’était le cas ce soir. »