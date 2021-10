Kevin Durant prend son amende

Il aurait dû être expulsé, et finalement, il s’en sort avec une simple amende. Coupable d’avoir balancé le ballon dans les tribunes dans la rencontre face aux Pacers, Kevin Durant écope d’une amende de 25 000 dollars. C’est 10 000 dollars de plus que Julius Randle qui avait aussi envoyé le ballon dans les tribunes après la victoire des Knicks face aux Celtics. Sans doute parce que Durant l’a fait en plein match…

Après la victoire face aux Pacers, Durant savait qu’il était sous le menace d’une sanction.

« Je ne savais pas qu’on pouvait être expulsé pour ça mais je suis content d’être resté en jeu. Je suis sûr qu’une grosse amende va arriver mais ça ne me gêne pas. Je suis certain qu’un dirigeant de la NBA va utiliser cet argent pour financer un programme universitaire, donc ça ne me dérange pas. (…) J’aurais pu coûter le match à mon équipe et ça n’arrivera plus. J’espère. »