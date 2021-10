Rick Carlisle ne comprend toujours pas pourquoi Kevin Durant n’a pas été expulsé

TJ McConnell a multiplié les actions limites cette nuit et il a bien failli faire expulser Kevin Durant dans le troisième quart-temps. Après s’être fait arracher le bras en contre-attaque, l’ailier des Nets a ainsi balancé le ballon vers le panneau… qu’il a complètement raté, la balle allant finir sa course dans les tribunes.

Normalement, c’est une expulsion automatique mais KD est une superstar et les arbitres n’ont pas osé le sortir.

« Dans le troisième quart-temps, avec 4min40 à jouer, je pense avoir vu Kevin Durant s’énerver et lancer la balle au-dessus de sa tête, vers le 10e ou le 15e rang de la salle, et ne pas être expulsé. Je pense que c’est ce que j’ai vu. Ça, c’était choquant », s’énervait Rick Carlisle en conférence de presse. « Je ne vais pas vous partager l’explication car je ne veux pas embarrasser les arbitres et la ligue. Ce sont des gens biens qui ont juste fait une grosse erreur. La ligue va sûrement évoquer le sujet mais c’est majeur, et on ne peut pas rater un truc pareil. »

Après la rencontre, l’arbitre Sean Wright a déjà évoqué le sujet, admettant l’erreur.

« En temps réel, l’officiel qui a pris la décision ne pensait pas que le ballon était entré dans les tribunes avec force (la définition de la ligue qui justifie une expulsion). Après avoir vu la vidéo d’après-match, nous avons toutefois vu que le ballon était entré dans les tribunes avec force et Kevin Durant aurait en effet dû être éjecté. »

« Je ne sais pas à quoi je pensais. Je pensais sans doute être seul dans la salle, à m’entraîner dans un match amical, pas un match NBA. Mais je ne peux pas faire ça. J’aurais pu coûter le match à mon équipe et ça n’arrivera plus »

Comme le dit Rick Carlisle, l’explication est en effet assez gênante car il était impossible de ne pas voir, même en temps réel, que Kevin Durant avait lancé le ballon « avec force » dans les tribunes. Sur le coup, les arbitres ont sans doute surtout pondéré en tenant compte de la faute de TJ McConnell et du fait que KD visait la planche.

Même le double champion NBA admettait avoir eu chaud, et ne pas pouvoir prendre ce type de risques.

« J’ai essayé de lancer le ballon sur la planche mais je n’aurais pas dû », reconnait Kevin Durant. « Je ne sais pas à quoi je pensais. Je pensais sans doute être seul dans la salle, à m’entraîner dans un match amical, pas un match NBA. Mais je ne peux pas faire ça. J’aurais pu coûter le match à mon équipe et ça n’arrivera plus. J’espère. »

A-t-il été surpris de ne pas avoir été expulsé ?

« Je ne savais pas qu’on pouvait être expulsé pour ça mais je suis content d’être resté en jeu. Je suis sûr qu’une grosse amende va arriver mais ça ne me gêne pas. Je suis certain qu’un dirigeant de la NBA va utiliser cet argent pour financer un programme universitaire, donc ça ne me dérange pas ». Et les Nets ont gagné.