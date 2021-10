Le MVP de la nuit | Un Bam Adebayo olympique

Au plafond de la FTX Arena, nouveau nom de la salle du Heat, on trouve les maillots retirés des anciennes gloires de la franchise, celui de Michael Jordan, mais aussi les bannières des champions olympiques sous les couleurs de Miami. Cette nuit avait ainsi lieu la cérémonie du retrait de la bannière de Bam Adebayo, médaillé d’or aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, et le voilà désormais placé à la droite de Dwyane Wade et LeBron James.

« Bam est un étudiant de ce sport, mais aussi de l’histoire du Heat, et il a vu ses bannières monter au plafond, et ça signifie quelque chose pour lui » témoigne ainsi Erik Spoelstra. « Vu d’où il vient et vu son parcours, c’est un incroyable accomplissement. »

Meilleur rebondeur de Team USA à Tokyo, le pivot du Heat a fêté ça avec la manière, en signant son meilleur match du début de saison avec 26 points et 19 rebonds à 10/16. Il faut dire que les Hornets manquent de taille et de muscles sous les panneaux, et le Heat les a punis avec 54 points dans la raquette, 60 rebonds à 37, dont 16 offensifs.

Les Hornets perturbés par sa mobilité

Sur le plan individuel, Bam Adebayo a étouffé Mason Plumlee, incapable de trouver le moindre bon tir, et on a pu apprécier sa lecture du jeu en défense. Plusieurs fois, le pivot du Heat a intercepté des ballons sur des pick-and-roll, et sa capacité à sortir au large a beaucoup gêné la création des Hornets. Il n’est pas étranger au 4 sur 23 aux tirs cumulé de LaMelo Ball et Ish Smith. Les deux meneurs étaient vraiment perturbés par la défense du Heat.

En attaque, c’est le Bam Adebayo qu’on connaît, capable de monter la balle, et de lancer les systèmes. On l’a aussi vu beaucoup combiner avec Tyler Herro, et leur duel fait très mal. Il y a une vraie complicité entre les deux. Et pourtant, Bam Adebayo n’était pas totalement satisfait.

« Je pense que j’aurais pu mieux jouer, mais au final, c’est une très bonne victoire » a réagi le pivot international. « L’équipe a vraiment élevé son niveau de jeu, mais j’ai aussi trouvé qu’on avait perdu de notre intensité en fin de première mi-temps. Mais on a réussi à la retrouver pour le restant de la deuxième mi-temps. »

Leader ex-aequo de la conférence Est avec New York et Chicago, le Heat se déplace ce soir à Memphis, et ce sera bien plus costaud dans la raquette avec la paire Adams-Jackson Jr.