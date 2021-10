Trae Young à l’amende

L’histoire d’amour entre Trae Young et les arbitres de la NBA continue. Le meneur d’Atlanta, qui s’est récemment plaint de ne plus obtenir autant de coups de sifflet que la saison passée, a en plus été sanctionné par la ligue d’une amende de 15 000 dollars pour avoir touché un arbitre lors de la rencontre face aux Wizards.

La décision peut paraître sévère, alors que Trae Young s’apprêtait à revenir en défense après avoir raté un « floater » compliqué. Il a alors heurté l’arbitre placé sur la ligne de fond. Mais toucher un arbitre demeure interdit, et il avait par ailleurs récolté une faute technique dans la foulée.

En février dernier, Trae Young avait déjà récolté une amende de 20 000 dollars pour avoir insulté les arbitres.