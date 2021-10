Les Hornets auraient offert 60 millions de dollars sur quatre ans à Miles Bridges

Il fait partie des joueurs draftés en 2018 qui n’ont pas été prolongés en amont de la saison. Sélectionné en 12e position il y a trois ans, Miles Bridges n’a ainsi pas réussi à se mettre d’accord avec Charlotte sur un nouveau bail.

Selon Brian Windhorst, dans son podcast, c’est lié au montant… et indirectement à Mikal Bridges.

« Lorsqu’il était en négociations pour sa prolongation il y a quelques semaines, on m’a dit que l’offre de base des Hornets était de 60 millions de dollars sur quatre ans », explique le journaliste d’ESPN. « Ce qui représente 15 millions de dollars par an. Si vous regardez ce que Mikal Bridges, auquel il a souvent été comparé durant sa carrière, a obtenu… alors que certaines personnes dans la ligue estiment que c’est surpayé. »

« 3&D » des Suns, Mikal Bridges a obtenu une prolongation de contrat de 90 millions de dollars sur quatre ans à Phoenix et même si leurs qualités sont différentes, leurs statistiques sont trop proches pour que le camp de Miles Bridges accepte un contrat réduit d’un tiers par rapport à son homonyme de l’Arizona.

« Évidemment, une fois que ce contrat est signé, [Miles] ne peut pas signer pour 30 millions de dollars de moins », conclut ainsi Brian Windhorst sur les négociations entre l’ailier et les Hornets.

Miles Bridges sera en tout cas free agent protégé l’été prochain, ce qui signifie que d’autres équipes pourront lui offrir un contrat, mais que Charlotte pourra l’égaler en dernier recours. Et s’il continue sur la lancée de son début de saison (26.2 pts et 8.0 rbds de moyenne), il y a de bonnes chances qu’il récolte bien plus que 15 millions par an.