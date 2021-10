Jalen Green a enfin tiré ses premiers lancers-francs…

La rencontre entre le Jazz de Jordan Clarkson et les Rockets de Jalen Green, deux joueurs d’origine philippine, a été célébré en grande pompe cette nuit à l’occasion de la « Filipino Heritage Night ». De son côté, Jalen Green a fêté un autre accomplissement puisqu’il a enfin bénéficié de ses premiers lancers-francs en NBA !

C’était l’une des stats étonnantes de ce début d’exercice avant l’opposition de la nuit : parmi les joueurs qui avaient passé plus de 125 minutes sur le parquet, Jalen Green était le seul à n’avoir bénéficié d’aucun lancer-franc.

Vis ma vie de rookie en NBA

Une action a notamment fait le tour de la toile et suscité l’étonnement, sur une contre-attaque face à Oklahoma City à l’issue de laquelle Mike Muscala commet une faute sur le bras puis une énorme faute avec la main sur le visage de Jalen Green. Non seulement ce dernier a ainsi manqué ce qui aurait pu être l’un des posters du début de saison, mais surtout aucune faute n’a été sifflée.

C’est aussi ça, la dure vie d’un rookie en NBA. Une situation qui a eu tendance à énerver l’intéressé qui s’était exprimé sur le sujet avant d’affronter le Jazz.

« Sur le terrain, j’ai probablement été frustré quelques fois. J’ai conscience d’être un rookie et que je ne vais pas avoir des coups de sifflet en ma faveur comme ça. C’est une ligue d’adultes de toute façon. Je dois juste être plus fort, continuer à être agressif, ne pas me laisser abattre et continuer à jouer mon jeu », avait-il déclaré.

De son côté Stephen Silas a tout fait pour essayer de désamorcer ce qui pouvait représenter une source de frustration, pour son joueur mais aussi pour le reste de l’équipe.

« J’ai essayé de présenter ça en disant que ça faisait partie des choses qui perturbent. Ce n’est pas uniquement la question des arbitres, mais c’est à chaque fois qu’on est face à un obstacle dans un match », a-t-il rappelé avant la rencontre. « Cet aspect en fait partie, que ce soit les arbitres, la qualité de l’adversaire, nos ballons perdus, tout ce qui ne va pas dans notre sens en somme. Il ne faut pas laisser ça nous affecter. Il nous faut rester dans le match et jouer notre jeu. Tout ce qui nous en éloigne, ce n’est pas bon pour le joueur, autant que pour le groupe. Donc plutôt que de revenir sur ce problème d’arbitrage, j’ai davantage accentué le trait sur les perturbations qui peuvent intervenir, dans un match, mais aussi au cours de la saison ».

Adroit aux lancers cette nuit, mais en panne sèche de loin

Le discours a tout de même été entendu du côté du corps arbitral, et Jalen Green a ainsi pu tirer ses premiers lancers-francs de rookie en NBA, terminant la rencontre à 7/9.

Problème : si l’arrière texan a eu ses entrées sur la ligne de réparation, il s’est complètement troué sur le tir extérieur avec un triste 0/8 à 3-points, pour une défaite sans appel à l’arrivée (91-122).

Comme il l’avait dit avant la rencontre sur la question des lancers, ce sera à lui d’en tirer les enseignements pour essayer de revenir meilleur au prochain match.