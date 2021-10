Et DeMar DeRozan manqua le tir de la gagne

Battus sur le fil pour la première fois de la saison face aux Knicks (103-104), les Bulls ont toutefois quitté le terrain la tête haute. Le « airball » de DeMar DeRozan sur la dernière possession fait mal mais l’arrière a contribué au 12-0 passé dans les dernières minutes pour donner une chance à son équipe de l’emporter, avec un 2+1 et un service pour le 3-points de Nikola Vucevic.

Le fait de pouvoir jouer la gagne sur la dernière possession était déjà un petit exploit. Malheureusement, DeMar DeRozan n’a pas trouvé mieux qu’un tir à mi-distance contesté, qui s’est terminé par un joli sous-marin…

« Sur la feinte de main-à-main avec Zach qui me permet de pivoter pour aller dans le corner, je suis satisfait de la position. Je ne m’attendais pas à être ouvert à ce point. J’ai essayé de bien mettre mes pieds en place, mais je me précipite un peu sur la fin. Mais je m’en remettrai. C’est dommage, surtout pour l’équipe qui s’est battue extrêmement dur pour l’emporter. J’aurais voulu leur offrir la victoire, mais on ne peut pas mettre tous ses tirs ».

L’option Zach LaVine pas forcément plus judicieuse

Le choix de ne pas laisser le ballon de la victoire à Zach LaVine peut s’expliquer par le fait que ce dernier joue handicapé par une entorse au pouce. DeMar DeRozan a donné une explication pour justifier son action.

« J’ai fait ce choix par rapport à la défense. Je les ai vus « switcher » et passer dessous. J’espérais qu’ils laissent Fournier sur moi afin de pouvoir la donner à Zach pour qu’il drive. Mais ils ont « switché », ce qui a fait qu’il n’avait pas l’angle pour y aller et que j’ai dû prendre un « pull-up ». Le tir était juste trop court ».

Billy Donovan aurait préféré voir l’un de ses joueurs finir près du cercle. Mais lui non plus n’a rien à reprocher à l’ancien joueur de San Antonio sur cette dernière action.

« Le système était d’aller au drive, avec une feinte de « main-à-main » pour essayer d’aller chercher quelque chose à l’intérieur. Mais je trouve qu’on a fait du bon boulot, DeMar s’est retrouvé à un bon endroit du terrain pour lui. Il est vraiment bon à ces endroits. Je n’ai aucun souci avec ce qu’ils ont fait sur cette action »,.

Une équipe ambitieuse encore en rodage

DeMar DeRozan a aussi voulu éviter la prise à deux alors que Mitchell Robinson s’apprêtait à lui barrer la route vers le cercle. Comme l’a souligné Billy Donovan, ce tir à mi-distance est plutôt un bon tir pour DeMar DeRozan.

« Je préfère ça que d’aller au drive et laisser les arbitres décider de l’issue du match. Je ne regrette pas d’avoir pris ce tir, à un de mes spots. Au moment de l’impulsion, le ballon m’a un peu échappé des mains, c’est pour ça que j’ai fait une feinte de tir à laquelle mon défenseur (RJ Barrett) n’a pas mordu. J’ai essayé de rester solide pour ne pas forcer mais j’ai un peu forcé, et il a été court ».

Comme l’a rappelé l’intéressé, Chicago est encore en rodage et peut même être fier du contenu affiché dans le final malgré cette ultime tentative ratée.

« On continue de construire, de chercher notre rythme de croisière, de trouver d’où nos tirs vont venir. Il y a des séquences où on force un peu, mais c’était attendu. Ça va venir avec le temps », a conclu DeMar DeRozan.