Nikola Jokic blessé, les Nuggets craquent à Utah

Un 14-0 en début de deuxième quart-temps et un 19-5 lors de la dernière période face au deuxième cinq de Denver ont permis à Utah de faire la différence derrière le duo Rudy Gobert – Donovan Mitchell, et l’apport de Jordan Clarkson (19 points) en sortie de banc.



Le score final est toutefois trompeur. Derrière un Nikola Jokic étincelant en première mi-temps, les Nuggets ont fait jeu égal avec leur adversaire. Si les deux équipes ont été maladroites de loin, elles ont pourtant été intraitables à mi-distance au cours d’une première mi-temps attrayante, qui s’est soldée sur une avance de seulement deux points pour le Jazz (66-64).

Malgré la sortie de Jokic sur blessure au genou, les hommes de Mike Malone ont continué de bousculer leurs adversaires en jouant sans intérieur et en permettant à Will Barton d’attaquer la raquette désertée du Jazz. Orphelin de son vis à vis, Rudy Gobert s’est donc retrouvé à défendre, avec succès, au périmètre mais dans l’incapacité de venir aider ses coéquipiers. Il a fallu tout le talent de Donovan Mitchell pour garder le Jazz devant à la fin du 3e quart-temps (91-90). Le banc de Denver n’a toutefois pas pu tenir la dragée haute à Jordan Clarkson et consort, et Utah s’impose finalement sans trembler en dominant la dernier quart-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic sort sur blessure. Face à Rudy Gobert, le MVP avait commencé la rencontre sur les chapeaux de roue. En seulement 15 minutes de jeu, il avait ainsi compilé 24 points à 8 sur 9 aux tirs, 6 rebonds, et 6 passes décisives ! Le choc genou contre genou entre les deux pivots a toutefois envoyé le Serbe aux vestiaires. Les Nuggets, qui jouaient cette nuit leur deuxième match en deux soirs, n’ont pris aucun risque et ont préféré ménager leur star, pourtant vue à l’échauffement avant le début de la deuxième mi-temps.

– Le Jazz fait payer le banc des Nuggets. Déjà en difficulté la veille face aux Cavs, le deuxième cinq des Nuggets a sombré en début de deuxième quart-temps. Neuf points de Jordan Clarkson et de nombreuses décisions hasardeuses de Jeff Green en attaque ont permis au Jazz de passer un 14-0 à ses adversaires pour prendre onze points d’avance pendant que Jokic soufflait sur le banc. Le scénario s’est répété en début de dernière période, avec un 19-5 d’Utah qui a anéanti les derniers espoirs de Denver.

– Mike Malone tente le small ball. Sans Jokic et sans autre pivot sur le banc, l’entraineur des Nuggets a logiquement opté pour un cinq sans intérieur. Avec Rudy Gobert sur Aaron Gordon ou Michael Porter Jr loin de la raquette, c’est Will Barton qui s’est régalé en scorant 16 points en troisième quart-temps pour garder Denver en embuscade. Mais jouer 24 minutes sans pivot a finalement fini par rattraper les Nuggets en fin de match.

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Si le pivot de l’équipe de France n’a pas pu ralentir Jokic en première mi-temps, son impact a permis au Jazz de faire jeu égal quand le MVP était sur le terrain. En deuxième mi-temps, Gobert a posé son empreinte sur la rencontre pour finir avec 23 points et 16 rebonds. Malone a même tenté une hack-a-Rudy en fin de match mais le Français n’a pas flanché.

✅ Donovan Mitchell. Malgré ses cinq ballons perdus, Mitchell n’a pas eu a forcé son talent face à la défense dépassée de Denver. Ses 22 points et 6 passes décisives, et son activité en troisième quart-temps ont permis à Utah de garder le contrôle des opérations.

✅ Aaron Gordon. L’ancien joueur du Magic a posé de gros problèmes à Royce O’Neale et Bogdan Bogdanovic en première mi-temps. Il y a marqué 15 de ses 20 points, avant de se faire éteindre par Rudy Gobert après la pause.

⛔ Michael Porter Jr. Son 5 sur 18 aux tirs, dont 3 sur 11 à 3-points, résume bien le calvaire de Porter Jr cette nuit. En manque de rythme et de réussite, l’ailier des Nuggets n’a pas su peser sur le match autrement.

⛔ Facundo Campazzo. Le meneur argentin a été discret en attaque et a été ciblé sans relâche par le Jazz de l’autre côté du terrain. À l’image du banc des Nuggets, Campazzo n’a pas été à la hauteur.

EXPULSIONS

À cinq minutes de la fin du match, alors qu’Utah était en train de produire son effort pour prendre le large, Hassan Whiteside et JaMychal Green ont tous deux été expulsés après une échauffourée qui n’aurait surement pas mérité une telle sanction.

LA SUITE

Jazz (3-0) : Utah cherchera à conserver son invincibilité à l’extérieur avec trois déplacements de suite à Houston, Chicago, et Milwaukee.

Nuggets (2-2) : On retrouvera les coéquipiers de Nikola Jokic du côté de Denver face aux Mavs dans la nuit de vendredi à samedi.