À Oakland, Gary Payton va coacher le petit frère de Damian Lillard

Comme Gary Payton, Damian Lillard est né à Oakland. Et comme « The Glove », « Dame Time » n’a jamais manqué l’occasion de rappeler son fort attachement à sa ville natale, où résident toujours ses amis et même une partie de sa famille. Ni l’un ni l’autre n’a toutefois eu l’occasion de défendre les couleurs des Warriors au cours de sa carrière.

Désormais à la retraite, Gary Payton a fini par franchir le pas. L’ancien meneur de jeu a acté son retour aux sources en prenant en main l’équipe de basket nouvellement créée au sein de l’université de Lincoln qui va évoluer en deuxième division universitaire, dans le but de redonner à cette ville qui lui a tant apporté.

« La seule raison pour laquelle j’ai accepté ce poste, c’est que je peux apporter quelque chose à Oakland », a-t-il déclaré. « Je peux ramener beaucoup de joueurs de la Baie et montrer que nous avons encore beaucoup de bons joueurs dans le coin. Ces jeunes, ils ne savent pas comment jouer pour le moment mais ils vont y arriver ».

Une présence qui change la donne

Pour sa première saison en tant qu’entraîneur, l’ancien chien de garde des Sonics comptera dans ses rangs deux « noms », liés à l’histoire de la NBA, plus ou moins récente : l’arrière Isaiah Attles, petit-fils d’Al Attles qui figure au Hall of Fame des Warriors, et un autre arrière dénommé Jairren Lillard, le petit frère de Damian Lillard.

Ce dernier a confié déjà sentir « l’effet Payton », dont l’équipe des Oaklanders devrait filer droit si on s’en tient à la réputation de son nouveau coach.

« Sa présence se fait fortement ressentir dans toutes les pièces où il entre », a souligné Jairren Lillard. « Le fait qu’il entre dans une pièce avec nous, les jeunes, et qu’il doive assumer cette responsabilité est différent, car beaucoup d’entre nous venons d’un programme où nous n’étions pas vraiment coachés. On nous lançait un ballon et on nous disait de jouer. Avec lui, il va y avoir une structure. Il va nous apprendre à être un homme non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, et c’est un bon modèle à avoir pour nous tous à ce moment de notre vie ».

Exigence et discipline

La présence de Gary Payton va engendrer de nouvelles responsabilités pour les joueurs mais aussi de nouvelles exigences, dans le rythme et la qualité des entraînements. « The Glove » a annoncé la couleur en déclarant qu’il voulait « laisser une marque » en tant qu’entraîneur universitaire.

Comme ils l’ont vite compris, les joueurs des Lincoln Oaklanders ne vont en tout cas pas rigoler tous les jours.

« Je ne vais pas vous dire comment je m’y prends, mais ça va être assez rude », a ajouté Coach Payton avec le sourire. « Les gamins sont compréhensifs. J’ai un bon groupe. Ils savent que je suis un coach qui ne plaisante pas. Je n’accepte pas les écarts. Je suis très strict. Une fois que vous leur mettez ça dans la tête et qu’ils adhèrent, ils doivent aussi adhérer à ce qui se passe sur le terrain. Et lorsqu’ils le font, ils obtiennent des résultats ».