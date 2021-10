Le MVP de la nuit | Jayson Tatum buzze à Charlotte

Auteur de 31 points à Houston pour la première victoire de la saison la veille, Jayson Tatum a poursuivi sa montée en température cette nuit du côté de Charlotte avec un nouveau match dans lequel il a dominé les débats, signant 41 points, 7 rebonds et 8 passes décisives.

Le « go-to-guy » de la franchise du Massachusetts a profité de ce déplacement chez des Hornets en pleine forme, et de la présence de Miles Bridges, nommé joueur de la semaine à l’Est, pour rappeler de quoi il était capable.

Dans la lignée de son match précédent, Jayson Tatum a sorti le grand jeu. Non seulement en scorant 17 points dans le seul deuxième quart-temps, mais par son attitude et ses actions « clutch » en fin de match qui ont permis à Boston de revenir, d’arracher la prolongation, et de l’emporter.

Capable de scorer et de créer pour les autres

Précieux à chaque action pour forcer la décision, à la finition ou à la passe, il a notamment trouvé Robert Williams III sur la fin ou Jaylen Brown pour le dunk en contre-attaque qui a scellé le sort de la prolongation.

« Ça me tient à cœur de montrer que je peux tout faire sur un terrain. Je sais que je ne suis pas parfait, mais j’essaie de faire un peu de tout », a-t-il déclaré. « En sachant que j’attire beaucoup l’attention, j’essaie de trouver les gars à leurs spots, de leur faciliter la tâche pour qu’ils aient des tirs ouverts. Ça ouvre le jeu pour tout le monde ».

Ce côté « playmaker » et pas uniquement scoreur fait partie des axes de progression qui feront de Jayson Tatum un joueur plus complet et plus leader. Sur ce point, il a également réalisé le meilleur match de son début de saison.

« Huit passes décisives, c’est énorme. En plus de scorer, il implique tout le monde », a ajouté son coach Ime Udoka. « On lui a demandé de faire ça cette année, d’impliquer les autres, et il a relevé le défi depuis le premier jour, que ce soit depuis le poste, ou en isolation, il se tient prêt à donner le ballon et à faire confiance à ses coéquipiers, ce qui lui facilite aussi la tâche pour le reste du match ».