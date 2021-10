Le MVP de la nuit | Cole Anthony comme à la maison

Double sensation au Madison Square Garden, où les Knicks ont concédé leur premier revers de la saison face à Orlando, emmené par un Cole Anthony sensationnel.

Titulaire aux côtés de Jalen Suggs, le meneur s’est démultiplié pour livrer son meilleur match en carrière avec 29 points (à 9/16 au tir, 5/9 à 3-points), 8 passes et 16 rebonds, le tout sur le parquet où son père Greg a débuté sa carrière, dans le quartier de Manhattan où il a grandi, et le jour de l’anniversaire de sa mère !

Le sophomore a ainsi parfaitement débuté la rencontre en claquant 15 points dans le premier acte et s’est démené pour apporter dans la bataille au rebond. « J’adore prendre des rebonds. Au dernier match, je n’en ai pris que deux, ça ne me ressemblait pas, il fallait que je me refasse », a-t-il déclaré après la rencontre.

« C’est ce qui ressort en premier, sa capacité à prendre des rebonds », a surenchéri son coach, Jamahl Mosley. « Il a aussi fait les bons choix en attaque. Il a joué simple, et c’est un point sur lequel il s’est amélioré. Et il a rendu ses coéquipiers meilleurs ce soir, c’était super à voir ».

Orlando libéré

Après son départ canon, Cole Anthony a continué à apporter avant de passer le relais à Terrence Ross au scoring dans le dernier quart-temps pour guider Orlando jusqu’à la victoire (110-104). De bon augure pour la suite alors que le premier derby floridien de la saison face à Miami se présente dès ce soir.

« Ils nous ont battus chez nous, donc on se devait de venir ici pour nous venger. On n’allait pas les laisser refaire la même chose. Je suis très heureux de la façon dont l’équipe a répondu. Dédicace au coach pour sa première victoire », a ajouté le héros de la soirée, qui espère que ce succès fera date dans la saison du Magic. « Ça a permis de montrer de quoi on était capables. On a montré au staff et à tout le monde qu’on pouvait être une très bonne équipe. On a placé la barre à un niveau auquel on a montré qu’on pouvait jouer. Maintenant, il ne va pas falloir seulement le maintenir, mais bâtir à partir de ça ».