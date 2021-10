Seth Curry assomme le Thunder

Toujours pas de Ben Simmons chez les Sixers, mais Seth Curry est là pour faire la différence. Le frère de Stephen est le premier à frapper avec 23 points dans le premier acte à 6 sur 7 à 3-points ! Dans son sillage, les Sixers prennent 10 points d’avance, et ils peuvent passer la soirée à gérer cette avance.

Sauf que les jeunes d’OKC sont accrocheurs, et ils attaquent le dernier quart-temps avec neuf points de retard. Philly a envie d’en finir, et les shooteurs se déchaînent avec un 11-0 en moins d’une minute et trente secondes.

À -18, on pense que le Thunder va lâcher prise, mais Josh Giddey y croit encore, et Oklahoma City revient à -8 avec un peu plus d’une minute à jouer. Les Sixers ont besoin de se mettre à l’abri, et c’est encore Seth Curry, à 3-points, qui climatise la salle pour une victoire 115-103.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le retour du public. C’est à OKC, en mars 2020, que le Covid-1ç avait frappé la NBA avec le test positif de Rudy Gobert. Depuis, le Thunder n’avait plus jamais joué devant son public, soit 592 jours ! L’équipe a bien changé, mais le public est toujours aussi chaud. Surtout quand les jeunes se défoncent comme dans le 3e quart-temps pour tenter le hold-up.

Le rôle de Joel Embiid. Ce n’est pas encore Nikola Jokic évidemment, mais Joel Embiid apparaît davantage comme un facilitateur dans l’attaque des Sixers. Bien sûr, le ballon lui revient en premier sur chaque système, mais on note qu’il regarde d’abord ses coéquipiers avant le panier, et qu’il joue d’abord au large avant d’aller s’installer dans la peinture. En défense, c’est un roc et OKC a bien eu du mal à s’approcher du cercle.

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. C’est la saison de la confirmation pour lui après avoir décroché le plus gros contrat possible. L’arrière du Thunder est toujours aussi élégant à voir jouer, et ses qualités se combinent bien avec celles du rookie de Josh Giddey et de l’accrocheur Lu Dort. Techniquement, c’est dans la lignée d’un Ja Morant avec un gros travail d’appuis pour changer de rythme ou créer l’espace avec le défenseur. Même un très bon défenseur comme Matisse Thybulle s’est fait piéger.

✅ Josh Giddey. Le rookie australien n’a peur de rien. Pas même de Joel Embiid qui l’attendait dans la peinture, et qu’il a tenté de postérizer, avec à l’arrivée, une énorme gamelle dans le socle du panier. Encore un match plein de Giddey dans ce style si particulier. Il paraît lent mais sa vision du jeu fait la différence, notamment sur contre-attaque. On retiendra aussi son « signature move » avec ce floater au bout de ses grands bras. Philly n’a pas trouvé la solution.

✅ Seth Curry. Comme son frère, il peut prendre feu, et il a choisi le premier quart-temps. C’est lui qui donne le rythme aux Sixers, et son premier quart-temps est remarquable avec 23 points à 8 sur 10 aux tirs, dont 6 tirs à 3-points. Et quand le Thunder s’est décidé à monter sur lui, il a terminé dans la raquette. Son 3-points dans le corner tue la tentative de comeback du Thunder.

⛔ Theo Maledon. Le Français a du mal en ce début de saison, dans ce rôle de meneur remplaçant. Au relais de Shai Gilgeous-Alexander, il n’a pas pesé sur le jeu, et il a d’entrée souffert face à Seth Curry. Il doit trouver ses marques alors que le duo Giddey-SGA sera compliqué à sortir du cinq de départ.

LA SUITE

Philadelphie : déplacement à New York mardi soir pour l’un des chocs de cette semaine à l’Est.

OKC : réception mardi des Warriors pour le match des extrêmes.