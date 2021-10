Obi Toppin à la bonne heure ?

Et si c’était pour cette année ? Obi Toppin a été l’un des relais majeurs de Tom Thibodeau en sortie de banc sur les deux premiers matchs, avec 26 minutes de temps de jeu en moyenne. Jugé encore trop juste par son coach la saison passée, en défense notamment, le poste 4 sophomore est devenu l’un des symboles de cette équipe des Knicks un peu plus portée sur l’attaque cette saison et qui se projette notamment davantage en transition.

Sur leur dernier match remporté à Orlando, les New-Yorkais ont non seulement établi un record de franchise avec 24 paniers à 3-points inscrits, mais ils ont aussi scoré 24 points sur contre-attaque, un registre dans lequel Obi Toppin, auteur de 13 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, a excellé.

Plutôt vif et mobile du haut de ses 2m06, il donne aussi la possibilité à Tom Thibodeau de placer Julius Randle en pivot afin de proposer un cinq plus dynamique et particulièrement mobile.

« Ce que nous voyons dans la NBA aujourd’hui, c’est que l’accent est mis sur le tir extérieur », a déclaré le coach des Knicks qui a souligné la bonne condition physique de son joueur. « Souvent, il y a au moins quatre shooteurs à 3-points sur le terrain, parfois même cinq. Une des raisons pour lesquelles je pense que nous sommes efficaces lorsque Julius est en 5 et Obi en 4, c’est parce que le parquet est plus ouvert et que nous avons davantage d’espaces pour driver jusqu’au panier. La grande valeur de notre équipe, c’est sa polyvalence ».

Une arme de plus pour Tom Thibodeau

Cette association s’était déjà montrée à son avantage lors du premier match de la saison face à Boston. Lorsque Taj Gibson et Nerlens Noel seront de retour, Tom Thibodeau pourra ainsi jouer sur un éventail de possibilités plus étoffé pour composer sa raquette, dont Obi Toppin fait désormais partie, dans l’option d’un cinq plus « small ball ».

« Quand on est ensemble sur le terrain, on ne fait juste que courir », avait résumé Obi Toppin au sujet de son entente avec Julius Randle. « Julius me dit que si je vois qu’il prend le rebond, de partir et c’est ce que je fais de mieux, traverser le terrain. Je vais saisir chaque opportunité que j’aurais sur la transition et on a plein de supers gars dans l’équipe qui arrivent à me trouver, et pas seulement moi. Tous ceux qui courent en contre-attaque sont récompensés ».

Avec un temps de jeu plus que doublé et une perspective d’intégrer la rotation plus régulièrement, Obi Toppin sait qu’il aura sa chance de briller. Que ce soit grâce à lui, ou grâce à Immanuel Quickley, plus les armes seront nombreuses, plus le collectif des Knicks sera dangereux.

« Une grande partie du succès de notre équipe réside dans notre profondeur d’effectif », a souligné Immanuel Quickley. « Nous pouvons aller jusqu’à une rotation complète à 15 joueurs. Tout le monde fait quelque chose de vraiment spécial et chacun sait dans quoi il est bon. Et nous jouons sur les forces de chacun pour couvrir les faiblesses des uns et des autres ».