Russell Westbrook : « Je ne panique jamais pendant une saison »

Deux matches, deux défaites à domicile. Les Lakers ont pris la saison par le mauvais bout, et plus que l’accrochage entre Anthony Davis et Dwight Howard, ce sont les prestations de Russell Westbrook qui sont observées à la loupe. Les Lakers, joueurs comme coach, lui demandent de jouer son jeu, et de rester lui-même, mais pour l’instant, le MVP 2017 a du mal à trouver sa place aux côtés de LeBron James et Anthony Davis.

« Franchement, j’accepte l’adversité. Je ne panique jamais pendant une saison. Surtout au début » a réagi le meneur après l’entraînement de samedi. « Il n’y a vraiment pas de raison de le faire. La saison est tellement longue, et il n’y a rien à gagner en ce moment. Bien sûr, c’est bien de prendre un bon départ, d’être satisfait de ce qu’on fait, mais personnellement, je veux être certain de m’améliorer au fur et à mesure que la saison avance. Et je veux être certain que mes coéquipiers et mon équipe s’améliorent, et que chacun est à l’aise avec les autres. »

Après la claque subie face aux Suns, samedi a été consacré à une longue séance vidéo. Selon Rajon Rondo et Frank Vogel, tout le monde a pu s’exprimer, et l’un des sujets portait sur les solutions pour impliquer Russell Westbrook.

« Des gars cherchent à jouer avec moi, à jouer un peu plus vite » confirme l’intéressé. « Je cherche à faire d’autres choses, et à bouger sans ballon. Cela me va d’être en difficulté pour trouver des solutions pour faire en sorte d’être en situation de faire ce qu’il faut à la fin de la saison lorsqu’on pourra jouer notre meilleur basket. »

Après deux matches, Russell Westbrook tourne à 11.5 pts de moyenne à 38%, et ce soir, il aura Ja Morant face à lui.