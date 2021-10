Dwight Howard et Anthony Davis séparés par leurs coéquipiers !

Toujours pas loin de son téléphone pour balancer un tweet, Magic Johnson a réagi à l’altercation entre Dwight Howard et Anthony Davis. C’est l’image de la soirée puisqu’elle résume la défaite des Lakers, la deuxième de suite à domicile, face aux Suns.

« Dwight Howard et AD ont une altercation physique sur le banc. En 42 ans de liens avec les Lakers, je n’avais jamais vu ça ! »

L’échange, et même l’accrochage a eu lieu lors d’un temps-mort, dans le deuxième quart-temps. Davis crie après Howard qui l’ignore et va s’asseoir. Mais Davis insiste, se rapproche de lui, et en remet une couche. Howard se lève, et Davis lui prend le bras, avant que leurs coéquipiers ne les séparent.

« Ces deux-là s’adorent. Je préfère qu’ils soient impliqués comme ça, plutôt qu’ils s’en fichent. Il y a eu un manque de communication, et quand on se fait botter les fesses, ce genre de choses peuvent arriver » a réagi Frank Vogel, tandis que Dwight Howard assure que tout est déjà oublié. « Tout est parti d’un désaccord sur le terrain. Notre accrochage est oublié. C’est mon frère. Tout va bien. On a tous conscience qu’on doit rester humble et positif ».