Pronostics NBA | Misez sur Ja Morant face aux Clippers

Après avoir subi la foudre de Stephen Curry, les Clippers accueillent Ja Morant et les Grizzlies. Money Time parie sur un match complet de l’ancien Rookie Of The Year.

Ja Morant marque 20 points ou +, prend 5 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 2.5.

Paul George et Ja Morant réalisent une performance (Points + rebonds + passes) de 35 ou + chacun. Cote : 2.10.

Paul George marque 20 points ou +, prend 10 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 3.50.

