Musique : « Culture Jam », un projet co-produit par Kawhi Leonard

Opéré en juillet dernier d’une rupture partielle d’un ligament croisé antérieur du genou droit, Kawhi Leonard a eu tout le loisir de se changer les idées en se consacrant à la musique, une de ses passions.

La star des Clippers s’est associée avec le directeur musical Eesean Bolden, vice-président chez Warner Bros. Records, afin de concocter une compilation baptisée « Culture Jam » dans laquelle figure notamment des artistes comme Ty Dolla Sign et Lil Uzi Vert.

Kawhi Leonard n’a pas pris le micro mais s’est plutôt mis comme financier puisqu’il est « co-producteur exécutif ». Après la sortie du titre « Bestie » cette semaine, avec A Boogie With Da Hoodie et Capella Grey, le « Volume 1 » de sept titres est disponible depuis hier sur Amazon Music.

A noter qu’une partie des fonds récoltés sera reversée à l’organisation caritative « Mamba & Mambacita », créée en mémoire de Kobe et Gigi Bryant, et dont le but est de créer « un impact positif pour les athlètes défavorisés et les jeunes femmes dans le sport ».