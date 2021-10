Cette saison, les fans français de NBA pourront regarder plus de 200 matchs en direct, exclusivement sur beIN SPORTS, dont 48 rencontres diffusées « en prime time » le samedi et le dimanche. Cela débute ce soir avec la rencontre entre les Cavaliers et les Hawks à minuit, tandis que dimanche, à 22h00, place à un excitant Nets-Hornets.

Grâce à ces NBA Saturdays et NBA Sundays, il sera possible de voir 29 des 30 franchises NBA, et si le samedi, les rencontres sont plutôt à 23h00, voire minuit, le dimanche, c’est un horaire très accessible avec le plus souvent un match à 21h30.

La semaine prochaine, ce sera Wizards – Celtics pour le samedi, et Mavericks – Kings pour le dimanche.