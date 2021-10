Les Wizards dévoilent un buste de Wes Unseld

Le timing pouvait difficilement être plus parfait. Il y a deux jours, jeudi dernier, les Wizards ont dévoilé un buste de Wes Unseld, placé dans la Capital One Arena. Dans le même temps, l’ancien joueur des Bullets, décédé en juin 2020, était élu parmi les 76 meilleurs joueurs de l’histoire et la veille, son fils, Wes Unseld Jr., remportait son premier match sur le banc des Wizards.

L’idée de cet hommage remonte au décès du meilleur joueur de l’histoire (MVP 1969, champion et MVP des Finals en 1978) de la franchise de Washington. Le propriétaire, Ted Leonsis, s’était alors rapproché de la femme de Wes Unseld, Connie.

« Dès que Wes est décédé, Leonsis m’a demandé ce que je pensais d’un buste à son effigie dans la salle », raconte-t-elle pour The Athletic. « Je n’avais jamais vu un buste dans une salle auparavant, mais si c’était ce qu’il voulait, alors j’étais d’accord. Il m’a dit qu’il voulait honorer Wes, pour ce qu’il avait fait pour cette équipe. J’ai répondu qu’il n’était pas obligé de faire ça. Il m’a dit que les Wizards avaient besoin de cette héritage. »

Wes Unseld Jr. était bien sûr présent, avec sa mère et sa sœur, pour cette cérémonie. « C’est un geste qui me touche », a-t-il confié à NBC Sports, la veille de son premier match à domicile, qu’il a finalement remporté contre les Pacers vendredi soir. « Je suis impatient de revenir dans cette salle, non seulement pour ce buste mais aussi pour le maillot retiré de mon père au plafond. »