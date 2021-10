Les Nets reçoivent des coups de fil pour Kyrie Irving

Cela devait finir par arriver. Comme Kyrie Irving a été écarté des Nets puisqu’il n’est pas vacciné et ne peut donc pas jouer toutes les rencontres de la saison, Brooklyn a par conséquent un All-Star bloqué sur son banc qui est inutile sportivement.

Pour les autres franchises, c’est une situation intéressante, et forcément, des contacts et des discussions allaient exister tôt ou tard. D’après Adrian Wojnarowski, plusieurs équipes ont passé des coups de fil aux dirigeants des Nets pour prendre la température et sans doute se renseigner un peu.

Néanmoins, notre confrère précise que Brooklyn n’a pas entamé de démarches pour se séparer d’Irving. En clair, les Nets répondent simplement au téléphone et écoutent les autres franchises. Inutile ainsi d’imaginer, pour le moment, un éventuel transfert entre le champion 2016 et Ben Simmons par exemple.

Même si, sur le papier, tout le monde pourrait y trouver son compte…