Lakers : Kendrick Nunn sur la touche pour au moins deux semaines

Chez les Lakers, les jeunes grillent la politesse à leurs aînés pour rejoindre l’infirmerie. Après Talen Horton-Tucker, la franchise californienne vient également de perdre Kendrick Nunn pour plusieurs semaines.

« Il a ressenti une douleur au genou ces derniers jours alors qu’il travaillait pour revenir de sa blessure à la cheville », a décrit Frank Vogel, précisant que l’imagerie avait fait apparaître une contusion osseuse. L’état de santé de l’arrière sera ainsi réévalué dans « deux ou trois semaines ».

Une mauvaise nouvelle de plus pour le coach qui déjà composer sans les vétérans Trevor Ariza et Wayne Ellington. Ce qui commence à faire un paquet d’absents sur les lignes arrières.

En l’état, les Lakers ne regrettent donc pas d’avoir signé à la dernière minute Avery Bradley, auteur d’une bonne séquence face aux Warriors en ouverture.

« Le positif est que nous avons de la profondeur d’effectif, se félicite Frank Vogel. Si tout le monde est en bonne santé, nous devrons prendre des décisions difficiles par rapport aux rotations. […] Nous ne pensons pas que cela va nous limiter. Évidemment, Wayne, Talen, Trevor et Nunn ont beaucoup de qualités. On en tirera profit sur 82 matchs, mais pour l’instant, on va utiliser les gars en uniforme pour faire le travail. »