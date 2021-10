Les Lakers perdent Talen Horton-Tucker

Alors que les Lakers ont pris la présaison par le mauvais bout avec trois défaites en trois matches, ESPN révèle que Talen Horton-Tucker s’est déchiré un ligament du pouce droit, et qu’il est contraint de se faire opérer. Habituellement, il faut entre trois et six semaines pour se remettre d’une telle opération, et ça signifie donc que « THT » manquera le début de saison.

Plus jeune joueur de l’effectif puisqu’il fêtera ses 21 ans dans un mois, Horton-Tucker a prolongé cette année pour 32 millions de dollars sur trois ans, et son nom circulait pour être titulaire aux côtés de Russell Westbrook, LeBron James et Anthony Davis.

En quelques jours, les Lakers viennent de perdre deux titulaires potentiels avec Trevor Ariza et Horton-Tucker.