Si Zion Williamson n’a pas été au rendez-vous de la reprise en NBA, touché au pied, la « Zion 1 » poursuit son petit bonhomme de chemin avec un nouveau coloris qui va finalement sortir pour toutes les pointures.

Baptisée « Hyper Jade », du nom d’un coloris régulièrement utilisé par Nike, comparable à un bleu turquoise, et présent sur une partie de l’empeigne et la semelle extérieure, cette chaussure signature de Zion Williamson se distingue aussi par des motifs « liquides » en orange, rouge et bleu, comparés à « une lampe à lave ».

La languette en orange, sur laquelle on trouve les deux logos du « Jumpman » et de Zion Williamson, ajoute au dynamisme de la paire dont l’avant de la tige et le col intérieur ressortent notamment en noir. Pressentie à 120 dollars, comme les autres modèles, la Zion 1 « Hyper Jade » ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle.

(Via SneakerNews)

—

Procure-toi sur basket4ballers.com la Nike Kyrie 7 qui permet aux joueurs de tous niveaux d’être ultra-rapides dès la première foulée. Livraison et retour offerts.