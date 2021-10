Lance Stephenson s’inscrit encore en G-League

Comme d’autres vétérans, Lance Stephenson rêve toujours de NBA, et après effectué des tests non concluants cet été, il a choisi de passer par la case G-League. Selon Hoops Rumors, il s’est inscrit dans la Draft, et c’est déjà ce qu’il avait fait la saison passée. Sauf que les franchises ne sont pas attirés par des vétérans de son type, et la saison passée, la plupart des anciens NBAers n’avaient pas été sélectionnés le soir de la Draft. Il s’agissait de Michael Beasley, Emeka Okafor, Terrence Jones, Shabazz Muhammad, Mario Chalmers et donc Stephenson.

Aujourd’hui âgé de 31 ans, Stephenson n’est plus réapparu en NBA depuis la saison 2018/19, et à l’époque, c’était avec les Lakers. Depuis il a joué en Chine, et effectué donc des essais cet été sans convaincre une franchise de l’inviter à son training camp.

La Draft de G-League est prévue le 23 octobre, et elle comprend trois tours. Seules 28 franchises sur 30 y participent, puisque la G League Ignite et les Capitanes de Ciudad de Mexico ne participent pas à la saison régulière.