Déçu de ne pas avoir été prolongé, Deandre Ayton assure toutefois être meilleur « dos au mur »

À domicile, les Suns ont raté leur rentrée en s’inclinant face aux Nuggets. Tout le monde attendait de voir la réaction de Deandre Ayton alors que le pivot n’a pas été prolongé par Phoenix, contrairement à ses coéquipiers Mikal Bridges ou Landry Shamet, mais le n°1 de la Draft 2018 assure que ça ne perturbera pas son jeu.

« J’ai toujours appris à contrôler ce que je peux contrôler », a-t-il expliqué après le match. « En même temps, je suis évidemment déçu, mais j’essaie avant tout de nous ramener en Finals. Je dois toujours représenter l’équipe et moi-même. Et puis je suis juste un compétiteur. J’aime juste me battre en donnant le meilleur de moi-même à chaque fois que je suis sur le terrain, et c’est ce que vous allez voir de moi, rien d’autre. »

Pas question de bouder ou de faire la mauvaise tête, donc, avant de devenir free agent, l’été prochain.

« Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j’ai toujours touché le fond. Il y a toujours quelque chose qui cloche pour moi. Mais pour être honnête, je suis à mon meilleur niveau quand je suis dos au mur. Je connais le vrai sens du professionnalisme et quand je suis sur le terrain, rien d’autre ne compte. »

« Il n’y avait certainement pas le mouvement général, le partage du ballon en attaque qui étouffe les équipes, les brise. Nous n’avons pas vu cela de façon constante ce soir »

Deandre Ayton a d’ailleurs été le meilleur joueur de Phoenix durant la première partie du match, en inscrivant 13 de ses 15 points avant la pause. Mais les Suns ont-ils justement trop cherché leur pivot en début de rencontre, au lieu de mettre en place leur jeu habituel ? C’est ce que laisse entendre Monty Williams…

« Je pense qu’il nous a un peu stabilisés, mais encore une fois, sur certains systèmes, même lorsque nous avons marqué, cela ne nous ressemblait pas », a ainsi expliqué le coach. « Même quand le ballon rentrait dans le cercle, le sentiment n’était pas bon, c’était comme si tout était lourd et compliqué ce soir. »

Pour Devin Booker, les Suns n’ont en effet « pas joué leur jeu ». La situation autour de Deandre Ayton n’est forcément pas la seule explication, mais elle est dans l’esprit de tout le monde, et plus vite le groupe arrivera à l’oublier, plus vite Phoenix retrouvera ce qui a fait sa force collective de l’an passé.

