Draymond Green ne s’imaginait pas jouer une dixième saison en NBA

Il y a quasiment neuf ans, le 31 octobre 2012, Draymond Green jouait son premier match en NBA, face aux Suns. Ou plutôt sa première minute puisqu’il n’était resté sur le parquet que quelques secondes.

Mais pour l’intérieur de Golden State, c’était déjà un aboutissement. Après une belle carrière universitaire à Michigan State, il n’était même pas certain d’être drafté…

« Je n’étais pas un joueur scruté par tout le monde depuis l’âge de 12 ans et dont la trajectoire était tournée vers la NBA », se souvient-il pour The Undefeated. « Je n’étais rien de tout ça. Je me rappelle avoir été dans le bureau de mon coach Dwayne Stephens (assistant à Michigan State) pour lui dire que ça allait être ma dernière saison dans le basket. Je n’étais pas fait pour aller à l’étranger. »

Avant le match face aux Lakers, en ouverture de la saison, Draymond Green a eu des nouvelles de son coach NCAA. « Coach D.J. m’a envoyé un texto juste avant le match, pour me souhaiter bonne chance pour cette saison. »

« Dix ans, ce n’était pas censé arriver pour moi »

Cette anecdote permet au triple champion de mesurer le chemin parcouru. Il ne croyait pas rester aussi longtemps en NBA et cette dixième saison lui permet, par exemple, de débloquer une future pension quand il sera retraité.

« J’y pense tout le temps. Je suis dans ma dixième saison. Commencer cette dixième saison au Staples Center, c’est dingue. Je me souviens que lors des réunions du syndicat des joueurs, ils disaient qu’après dix ans, on obtenait une pension complète. J’étais soufflé : comment allais-je faire neuf saisons de plus dans cette ligue ? Dix ans, ce n’était pas censé arriver pour moi. »

Et comme il le dit, Draymond Green a fait « des trucs incroyables dans cette ligue », comme devenir un All-Star, être élu défenseur de l’année en 2017, être sélectionné pour les Jeux olympiques (2016 et 2020) et surtout remporter trois bagues de champion avec les Warriors.