Scottie Barnes a mis un premier pied dans le grand bain

Comme ses camarades du Top 5 de la dernière Draft, Jalen Green (2e choix), Evan Mobley (3e) et Jalen Suggs (5e), et en attendant Cade Cunningham, blessé, Scottie Barnes a connu la défaite pour sa première en NBA. Le quatrième choix des Raptors a néanmoins réussi un match intéressant face aux Wizards avec 12 points et 9 rebonds.

En tout cas, Nick Nurse a apprécié la performance de son rookie, qui était titulaire.

« Il a été bon », souligne le coach de Toronto pour Sports Net. « Il a pris la température. On a vu un très bon joueur pendant cette rencontre, il a fait de bonnes choses, notamment avec son dribble. Je pensais qu’il avait fait plus de passes décisives, mais il n’en a fait qu’une, ce qui est faible pour lui. »

Les principaux bémols de sa prestation, ce sont évidemment les 6 ballons perdus, les 5 fautes commises et le 5/13 au shoot. Mais tout ceci s’explique par l’inexpérience et sans doute un peu de nervosité.

De plus, le débutant n’a pas été aidé par son équipe, largement dominée par les Wizards. Les Canadiens, maladroits et peu tranchants en défense, ont manqué leur rentrée des classes et avec ses transitions, Scottie Barnes a pu apporter un peu d’agressivité.

« La première chose à inculquer, c’est de jouer 48 minutes, peu importe la situation », rappelle Nick Nurse. « Pendant un long moment, ce match n’a pas été plaisant, ni facile. On a mal shooté, manqué des layups, on s’est dribblé sur les pieds… Notre soirée a été pleine de tout ça, mais on a su continuer de se battre. C’est la clé. »

Pendant la présaison, le champion 2019 avait précisé que la statistique la plus importante à regarder concernant son rookie ne serait pas ses points ni ses rebonds, mais bien son temps de jeu, qui serait ainsi le véritable indicateur de ses performances. Avec 32 minutes passées sur le parquet de la Scotiabank Arena, contre les Wizards, Scottie Barnes a donc réussi sa première dans la grande ligue aux yeux de son entraîneur.