Encore un coloris pour la LeBron 19

Dévoilée à l’occasion de la sortie du film « Space Jam : nouvelle ère » en juillet dernier, la « LeBron 19 » continue de faire saliver la planète basket. On compte désormais six coloris de la nouvelle chaussure signature de la star des Lakers après la version « tropicale » dévoilée hier et ce nouveau modèle baptisé « Hardwood Classic ».

La tige en textile synthétique s’affiche en noir et blanc sur un motif quadrillé, et reste recouverte d’une bande en TPU noir. Des teintes dorées sont visibles sur les contours de la languette, où figure également le logo du King, et l’intérieur du col. La semelle extérieure ressort pour sa part en bleu marine.

Comme les autres « LeBron 19 », le modèle Nike « Hardwood Classic » est attendu à 200 euros. Pour la date de sortie, il faudra encore attendre…

