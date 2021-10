Une LeBron 19 aux accents tropicaux

Le suspense est toujours à son comble concernant la date de sortie de la LeBron 19, dont les premiers coloris devaient initialement être commercialisés ce week-end. Dans l’attente d’une confirmation officielle, Nike continue de dévoiler de nouvelles déclinaisons de la chaussure signature de LeBron James, comme cette version « tropicale ».

On y retrouve une tige en blanc, recouverte par une bande en bleu-clair, de la même couleur que la languette et la semelle intermédiaire. Les lacets et la semelle extérieure ressortent pour leur part en vert pomme, tandis que l’intérieur (et les contours) de la languette ainsi que du col apparaissent en rose.

Comme la « Bred », cette LeBron 19 avait été évoquée pour le 22 octobre, mais il faudra sans doute attendre un peu.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la adidas Trae Young 1 qui associe le look unique de Trae à un style de jeu unique, avec une agilité, une maîtrise et un confort ultimes. Livraison offerte.