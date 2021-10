La LeBron 19 Bred passe en pole position

La LeBron 19 « Tune Squad », notamment portée par LeBron James dans le film « Space Jam : nouvelle ère » s’était invitée au Media Day des Lakers aux pieds du King, laissant entrevoir la possibilité d’une date de commercialisation imminente.

Plus sobre, la « Space Jam » est apparue hier aux pieds de Diana Taurasi en demi-finale des playoffs WNBA. Mais c’est bien le coloris « Bred », dernier en date dévoilé par Nike qui devrait être le premier modèle commercialisé de la LeBron 19.

Un modèle qui pourrait bien faire un carton avec sa semelle extérieure et ses motifs en rouge vif ainsi que ses deux teintes de noire entre le revêtement de la tige un poil plus clair que la languette et les parties en plastique. Et qui serait donc disponible à partir du 22 octobre prochain, sans doute à 200 dollars, soit un jour avant la « Space Jam » !

La « Tune Squad » devrait ainsi être commercialisée un peu plus tard. Comme on dit outre-Atlantique : « Stay Tuned ! ».

(Via SneakerNews)

