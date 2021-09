Un coloris « Bred » en approche pour la LeBron 19

Après avoir dévoilé les premiers clichés de la « Space Jam », la LeBron 19 est à nouveau au cœur de l’actu avec les fuites d’un nouveau modèle au coloris « Bred », pour « Black » et « Red », particulièrement utilisé chez « Jordan Brand ».

Les accents rouges restent furtifs sur une tige principalement teintée de noir, foncé sur les superpositions en plastique et plus clair sur la partie en mesh. Mais au-delà des deux accroches sur les lacets, des contours du « Swoosh » et de la languette, le rouge ressort surtout sur la semelle extérieure particulièrement travaillée.

La date de sortie officielle de la LeBron 19 « Bred », également attendue à 200 dollars, n’a pas encore été précisée.

(Via KicksOnFire)

