75 plus grands joueurs de l’histoire NBA : Tim Duncan, Kevin Garnett, Chris Paul et Allen Iverson ajoutés

Après la première salve de 25 joueurs révélée hier soir, c’est sur le plateau d’ESPN que 25 nouveaux membres des 75 plus grands joueurs de l’histoire de la NBA ont été dévoilés.

La confirmation, c’est que les votants ont fait un simple ajout de 25 noms à la liste des 50 plus grands joueurs établis en 1996 puisque Paul Arizin, Rick Barry, Wilt Chamberlain, Larry Bird, Michael Jordan, Jerry West, Magic Johnson, James Worthy, Scottie Pippen, Isiah Thomas, Clyde Drexler, Karl Malone, Patrick Ewing, Robert Parish, John Havlicek, Sam Jones, Bill Walton, Bill Sharman, Walt Frazier, Nate Thurmond et Wes Unseld étaient déjà dans la liste établie il y a 25 ans, et que certains auraient pu être remplacés si les votants étaient repartis de zéro.

Qui sont donc les nouveaux ? Il s’agit de Chris Paul, Allen Iverson, Tim Duncan et Kevin Garnett !

Comme hier, pas vraiment de surprises puisque les quatre hommes étaient quasiment incontournables, le seul doute étant peut-être pour le meneur. C’est en tout cas demain que la liste risque d’être la plus intéressante puisqu’il ne reste plus que 9 noms des 50 de 1996 et que la NBA va donc devoir révéler 16 nouveaux entrants…