Sprite à l’honneur sur une nouvelle Grant Hill 1

Grant Hill, Fila, Sprite… Voilà un cocktail qui sent bon les années 90 ! Alors que la marque italienne fête les 25 ans de la Grant Hill 2 en grande pompe, c’est au tour de la Grant Hill 1, sortie un an plus tôt, d’être mise à l’honneur avec cette version en collaboration avec Sprite, ancien sponsor de l’actuel manager de Team USA.

Cette Grant Hill 1 est recouverte de la palette de couleurs des canettes Sprite des années 90 avec un dégradé allant du vert au violet, utilisé pour la languette, le bas de la tige, majoritairement blanche, le talon et les œillets. On retrouve le même dégradé, de haut en bas cette fois, pour faire ressortir le logo Fila sur la semelle intermédiaire. Le reste de la semelle est moucheté pour illustrer l’aspect pétillant de la paire. Le logo Sprite figure pour sa part sur le talon et sous la chaussure.

La Grant Hill 1 dont le prix en taille adultes a été fixé à 140 dollars, va commencer à investir le marché dès aujourd’hui.

